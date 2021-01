Rallye Dakar se pojede v barvách Benzina Orlen i letos

Martin Prokop spotřeboval během Dakaru 4 600 litrů paliva a 150 litrů motorového oleje MOGUL. I v tomto roce bude jezdit v barvách týmu BENZINA ORLEN

Martin Prokop s Viktorem Chytkou a speciálem Ford Raptor „Shrek“ v barvách BENZINA ORLEN Teamu dokončili legendární Rallye Dakar na skvělém 9. místě v kategorii automobilů. Mezi soukromými, netovárními, týmy dokonce obsadili druhou příčku. Česká posádka navíc vytvořila český rekord v etapovém umístění, když dokázala hned zkraje Dakaru 2021 obsadit třetí příčku. Během Dakaru dlouhého 7849 kilometrů Prokop s Chytkou spotřebovali 4 600 litrů vysokooktanového paliva a 150 litrů motorového oleje MOGUL. Partnerství jezdců s BENZINA ORLEN Teamem bude pokračovat i v celém letošním roce.

„Když jsme se v listopadu s Martinem loučili, tajně jsem doufal, že mu naše podpora pomůže k umístění v top 10,“ říká Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, do které patří i Benzina ORLEN, a dodává: „A dnes je to realita. Skutečný důkaz toho, že naše partnerství s Martinem Prokopem, který dosahuje ve vytrvalostních automobilových soutěžích velmi dobré výsledkové úrovně, má smysl a přináší úspěchy. Když se do přípravy poznamenané pandemickými omezeními vloží nejen píle, ale také skutečný profesionalismus okořeněný nadšením a touhou, může se i soukromý tým vyšvihnout na úroveň továrních značek. Těší mě, že velmi dobře si na Dakaru vedli i ostatní členové ORLEN Teamu. Kuba Przygońský v osobním automobilu i Kamil Wiśniewský na čtyřkolce předváděli během celého Dakaru skvělé výkony a nakonec skončili těsně pod stupni vítězů. Všem reprezentantům barev Benziny a ORLENU gratuluji a těším se na další skvělé výkony!“

„Když si jednou ‚čuchnete‘ k elitní desítce, k velkým klukům, k dakarské špičce, je to jako droga. Něco, po čem jdete i přes všechny možné překážky. Letošní Dakar nám jich připravil hodně, ale se všemi jsme se dokázali nejen sami, ale i s pomocí soupeřů poprat tak, že jsme tento čím dál náročnější, rychlejší a vyrovnanější závod dokázali zakončit na 9. místě,“ nadšeně hodnotí účinkování na Dakaru 2021 Martin Prokop, jezdec BENZINA ORLEN Teamu pilotující speciál Ford Raptor RS Cross-Country MP-Sports, jehož dlouhý název každý nahrazuje výstižnou přezdívkou „Shrek“. „Samozřejmě úspěch není jen moje zásluha. Proto musím velmi poděkovat za důvěru značkám ORLEN a Benzina, bez jejichž skvělé podpory bychom se neměli šanci dostat tam, kde jsme teď. Díky patří i mé druhé polovině – navigátorovi Vikimu Chytkovi, který odvedl kus skvělé práce. A ve finále jsem rád za změny, které jsme těsně před startem dokázali s naším týmem skvělých lidí, nadšenců a zároveň odborníků, aplikovat na ‚Shrekovi‘, který se dokázal rovnocenně postavit továrním speciálům od Toyoty či Mini,“ nikoho neopomíná při děkovačce Martin Prokop.

Osmatřicetiletý Martin Prokop se na Rallye Dakar vydal již pošesté. Do kabiny soutěžního vozu Ford Raptor RS Cross-Country MP-Sports se startovním číslem 312 a logy Benzina a ORLEN usedl s navigátorem Viktorem Chytkou, s nímž tvoří sehraný pár. Zkušený jezdec využívá za volantem bohaté zkušenosti, které nasbíral během svého angažmá v mistrovství světa v rallye i v řadě vytrvalostních soutěží. Mezi největší úspěchy jihlavského rodáka patří sedmé a šesté místo v Rallye Dakar v letech 2018, resp. 2019, a vítězství v Abu Dhabi Desert Challenge 2018. Letošní 9. příčkou a především etapovým bronzem se Prokop s Chytkou definitivně zapsali do historie českých závodníků na Rallye Dakar.

Martin Prokop bude závodit za BENZINA ORLEN Team i v nadcházející sezóně. V barvách tohoto týmu se zúčastní závodů Světového poháru Crosscountry jako Baja Dubai, Abu Dhabi Desert Challenge nebo Baja Poland.

Martin Prokop a Viktor Chytka na Rallye Dakar 2021 v číslech:

150 litrů motorového oleje

4 600 litrů paliva

54 pneumatik

2 čelní skla

3 sady brzdových destiček

72 litru iontového nápoje během rychlostních zkoušek

36 energetických gelů

24 klobásek

10 pytlíků chipsů

5 pytlíků arašídových křupek

Spojovací úseky: 3062 km

Měřené úseky etap: 4787 km

Celkem: 7849 km