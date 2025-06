ŘSD postaví v Mojžíři na I/62 nový most, práce výrazně omezí provoz

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) postaví v ústeckém Mojžíři na silnici I/62 nový, 291 metrů dlouhý most. Práce za více než čtvrt miliardy korun bez DPH potrvají do konce roku 2026 a bude kvůli nim zavřená silnice I/62 mezi Děčínem a Ústím nad Labem v městské části Mojžíř. Objížďka povede po silnici I/13. Starou mostní estakádu musí ŘSD zbourat, protože její stav je špatný. Kvůli demolici starého a stavbě nového mostu budou také výluky na železniční trati z Prahy do Děčína.

Cílem je zajistit bezpečnost provozu. Při prohlídkách mostní estakády jsme zjistili, že stav mostu je velmi špatný, a proto jsme rozhodli o jeho demolici. S ohledem na technický stav mostu a jeho stáří je technicky a ekonomicky neefektivní stávající most opravovat. Místo něj vybudujeme na stejném místě zcela novou konstrukci.

ŘSD musí kvůli pracím zavřít silnici I/62 z Děčína do Ústí nad Labem. Objížďka dlouhá 52 kilometrů povede po silnici I/13 přes Teplickou ulici v Děčíně, dál pak přes Jílové a Libouchec. Kvůli bezpečnosti opravilo ŘSD již loni na objízdné trase výtluky, doplnilo světelnou signalizaci a v Jílovém nachystalo provizorní most pro nákladní auta.

Kvůli přestavbě mostu musí lidé počítat také s výlukami na mezinárodním železničním koridoru z Prahy na Děčín a dále na německý Berlín. Výluky budou mít mezinárodní vlaky do Německa, rychlíky z Děčína do Prahy, liberecké rychlíky a osobní vlaky mezi Děčínem a Kadaní. Předpokládáme, že úplná výluka na trati potrvá od 24. do 29. června, v těchto dnech nahradí vlakovou dopravu autobusy. O přesné podobě výluk budou informovat železniční dopravci.

Nový most na I/62 by měl řidičům sloužit od konce roku 2026. Práce provede firma Strabag SIS, vysoutěžená cena je 259 milionů Kč bez DPH. Řidiče prosíme o zvýšenou pozornost, o to, aby dodržovali rychlost a respektovali značení. Při husté dopravě je také nutná bezpečnostní ulička pro integrovanou záchrannou službu.