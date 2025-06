Výluka tramvají o víkendu

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova upozorňuje cestující, že z důvodu údržby tramvajové trati bude od soboty 14. 6. do neděle 15. 6. 2025 probíhat výluka tramvajové dopravy na linkách č. 2, 4 a 40, a to v celé jejich trase Most, Velebudická – Most, Dopravní podnik – Most, nádraží – Litvínov, nádraží – Litvínov, Citadela.

Náhradní autobusová doprava za linky č. 2, 4 a 40 bude zajišťována v celé trase z Mostu do Litvínova podle současných jízdních řádů v plném rozsahu beze změn.

Zastávky Litvínov, u dílen (oba směry) a Most, Velebudická škola budou po dobu výluky zrušeny.