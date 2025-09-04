S kolem kolem Mostu po nových cyklostezkách

Příznivci kol se mohou těšit na nové cyklotrasy. Vznikne jich hned několik. Jedna mezi Mostem a Litvínovem, další mezi Mostem a Bílinou a také mezi Mostem a Havraní. Některé cyklostezky se navíc propojí s páteřní cyklotrasou Ústeckého kraje.
Město Most vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování dvou studií proveditelnosti, které se týkají cyklistického propojení Mostu s Litvínovem a Bílinou. Mimo těchto cyklotras se vybudují také propojky kolem jezera. „V tuto chvíli máme prostředky na provedení studie proveditelnosti, aktuálně jsme zažádali o prostředky na tvorbu projektové dokumentace a následně chceme čerpat na realizaci už samotných cyklostezek,“ uvedla radní Jana Falterová Zudová. Město plánuje realizaci v několika etapách. „Důvodem je fakt, abychom případně dokázali vyčlenit úseky, které dokážeme realizovat bez jakýchkoliv komplikací a případně stihli aktuální dotační období,“ upřesnila radní a připustila, že některé části cyklotrasy Most – Bílina jsou problematické. „Od Bíliny je cyklostezka naplánována vedle vlakové trati, která se bude rekonstruovat. Čekáme proto na vyjádření železnice, aby nám upřesnili termín. Teprve pak můžeme navázat a začít s cyklostezkou. Studie proveditelnosti by měly být hotové do konce tohoto roku. Projektové dokumentace pravděpodobně do konce příštího roku. Teoreticky bychom tedy mohli s realizací začít v roce 2027,“ nastínila radní.
Na kole z Mostu do Havraně zatím po kouskách
Cyklostezka z Mostu do Havraně by měla sloužit zejména k dopravní obslužnosti. „Tento úsek je ale poměrně komplikovaný. Nemůžeme totiž tuto stezku dotáhnout přímo do Havraně, protože narážíme na problém plánovaného obchvatu, který hodlá stavět ŘSD. Je v plánu v letech 2028 či spíše 2029 a do té doby tam nemůžeme nic dělat,“ podotkla dále Jana Falterová Zudová. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o jeden z nejnebezpečnějších úseků právě kvůli frekventované dopravě, chce město alespoň část trasy řešit v předstihu. „Část trasy, kterou můžeme řešit v aktuálním dotačním období, tak se pokusíme nějak dotáhnout. Proto jsme podali žádost na projektovou dokumentaci, a pokud bychom to stíhali a našli vhodné řešení, chtěli bychom realizovat tuto cyklostezku v rámci aktuálního dotačního období, které končí v roce 2027,“ dodala.
Cyklostezka kolem chemičky – ale v přírodě
Trasa pro cyklisty mezi Mostem a Litvínovem je dnes už částečně využívaná. Ne všechny úseky jsou ale součástí cyklopropojení. „Chtěli bychom celkově zvednout úroveň této cyklotrasy a udělat ji v komfortním provedení. Vnímáme, že adrenalinoví cyklisté mají rádi přírodní povrchy. Na druhou stranu chceme, aby se cykloturistiky rozšířila i pro širokou skupinu cyklistů, tedy i pro rodiny s dětmi nebo pro obslužnost do práce, což zejména u chemičky bude hrát významnou roli. Stezku proto provedeme ve vyšším standardu. Bude to kvalitní, čistá cesta, bez výmolů a bez bláta. chemičky bude hrát významnou roli,“ uvedla Jana Falterová Zudová. Cyklotrasa povede také kolem Podkrušnohorského technického muzea, což by mělo mít přínos pro zvýšení turistiky. „Trasa je plánovaná kolem technického muzea, abychom ho obsloužili. Dále se pak spojí s lokalitou jezera Most,“ doplnila radní.
Zatím se hledá, kudy povede trasa Most – Bílina
Ústecký kraj pomohl městu Most a zainvestoval tzv. vyhledávací studii. Ta udává, kudy by ta stezka Litvínov – Bílina mohla v ideálním případě vést. „Tato cyklostezka, stejně jako cyklostezka Most – Litvínov bude mít návaznost na krajskou páteřní cyklotrasu. Kraj společně s námi zpřístupní toto území z hlediska cyklistické dopravy, aby se dalo projet celým krajem. Litvínov obdobně řeší napojení na horské cyklostezky,“ vysvětlila dále Jana Zudová a dodala, že by se tak pro cyklisty měla vytvořit komfortní propojka.