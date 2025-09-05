Výstava 100 + 70 let organizované turistiky v Litvínově byla slavnostně zahájena!

Výstava v zámku Valdštejnů připomíná dvě významná jubilea – 100 let od založení turistického odboru v Litvínově (8. září 1925) a 70 let od jeho poválečného obnovení (srpen 1955).
Výstava probíhá až do 31. prosince 2025 v zámku Valdštejnů. Přijďte se podívat na bohatou historii a současnost litvínovské turistiky. Prohlídky: úterý až neděle v 9:00, 10:30, 13:00, 14:30 a 15:30 hodin Rezervace: tel. 603 151 600
Vstupné:
– Dospělí: 60 Kč
– Důchodci, ZTP: 40 Kč
– Děti a studenti: 30 Kč
– Děti do 3 let: zdarma
– Organizované skupiny dětí s doprovodem: 20 Kč (pedagogický doprovod zdarma)
– Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti): 160 Kč
V informačním centru v zámku si k tomu můžete zakoupit výroční publikaci Historii organizované turistiky Litvínovska. 👉🏻Cena pro členy Klubu českých turistů je 110 Kč, pro nečleny 160 Kč.