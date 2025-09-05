Ulice U Koldomu v Litvínově se bude opravovat

Od 10. do 30. září 2025 bude probíhat obnova komunikace v ulici U Koldomu.
Po dobu realizace bude ulice uzavřená od 8 do 16 hodin, poté bude umožněno parkování na vyhrazených parkovacích místech.
Dne 10. 9. proběhne frézování asfaltového povrchu. Poté bude následovat výměna stávajících obrub za nové a příprava pro pokládku nového asfaltového povrchu, který bude proveden ve dnech od 24.-30. 9.
Upozorňujeme, že veškeré práce budou probíhat výhradně na pozemcích města, tedy bez zásahu do soukromých parcel. S ohledem na vzrostlou zeleň podél pozemků budeme postupovat s maximální šetrností, abychom předešli jejímu poškození.
Chtěli bychom touto cestou požádat o zvýšenou opatrnost pohybu a trpělivost při výstavbě. Předem se omlouváme za komplikace, které způsobí samotná realizace.