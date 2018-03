Více než 33 tisíc korun darovali občané do veřejné sbírky, kterou vyhlásilo město Most na podporu rodiny, jíž požár bytu v prosinci zcela zničil byt. „Sbírka se konala od 21. prosince loňského roku do 10. ledna letošního roku. Občané do ní přispívali jak bezhotovostní platbou na speciálně zřízený účet nebo hotovostí do kasiček. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli,“ obrací se s poděkováním na občany tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.