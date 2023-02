Selský dvůr Braňany nabízí příměstský tábor v době jarních prázdnin od 27.2. do 3.3. Pro děti zajištěn program, strava v podobě dvou svačinek a oběda, jízdy na koních,ponících a péče o zvířátka. Dny možno kombinovat. Docházka mezi 8/9hod. až 15:30. Cena 800,- den/dítě. Vhodné pro děti od 5ti let. Více info a přihlášení do zprávy nebo na 777 770 312 či email info@selskydvurbranany.cz