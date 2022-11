Školní obědy pro znevýhodněné žáky ještě letos? Školy se mohou hlásit do konce listopadu

Školy a školní jídelny, které chtějí pro své znevýhodněné žáky zajistit školní obědy ještě na letošní listopad a prosinec, by se měly přihlásit co možná nejdříve, nejpozději však do 30. 11. 2022!

Cílem projektu W4W: Obědy pro děti je pomoci dětem, jejichž rodiče nemají prostředky na placení obědů ve školních jídelnách. Děti tak mohou získat nejen zdravou a vyváženou stravu, ale také možnost být součástí kolektivu spolužáků, protože právě oběd je pro ně důležitou společenskou událostí.

Pokud chtějí školy a školní jídelny zajistit vybraným žákům obědy ještě na letošní listopad a prosinec, je potřeba, aby se do projektu přihlásili co nejdříve, nejpozději však do 30. 11. 2022. Projekt je realizovaný s podporou MŠMT.

Postup přihlášení pro školy je uveden zde: https://www.obedyprodeti.cz/postup-pro-skoly/

Více informací o projektu naleznete zde: https://women-for-women.cz/obedy-pro-deti