Šmoulové z Chanova ve filmu

Na Mostecku by se měl začít natáčet nový film – o cikánech z Chanova. Známého scénáristu a producenta Marcela Bystroně totiž zaujala kniha J. M. Siebera Šmoulové z Chanova.

Jiří Maria Sieber (57 let). Pracuje v realitách a bytech už 26 let. Kandidát do Senátu 2016 a 2017 na Mostecku, za politické hnutí Řád národa. Žil v Litvínově, nyní v Mostě. Ženatý, čtyři děti a jeden vnuk. Je majitelem Válečného muzea Sudety v Mostě. Má recesistickou největší sbírku na světě, 180 historických klystýrů. Jiří Maria Sieber vystudoval lidovou konzervatoř v oborech divadelní režie, dramaturgie a herectví. Posledních 17 let se živí filmovým herectvím, kde hraje většinou drsoně, diváci si ho pamatují jako Luba z Combacku nebo jako vězně v Kameňáku 4. Zahrál si v Menzlově komedii Donšajni.

Kniha J. M. Siebera „Šmoulové z Chanova“ vyšla vloni. Pojednává o jeho kamarádovi, v knize pojmenovaném Martin, který spoustu věcí řeší jinak než normálně, a tím se dostává do humorných průšvihů. V knize je jednadvacet příběhů, z nichž každý má svůj život. „Producentem a scénáristou by měl být Marcel Bystroň, který pracoval například na Kameňáku 4 a 5, a dalších filmech. Dostal na tuto knihu doporučení od někoho, kdo ji četl, a když si ji přečetl i on, tak řekl: jdeme do toho,“ říká k záměru natáčení J. M. Sieber. Pro film by měla být stěžejní právě poslední kapitola, která má stejnojmenný název jako celá kniha. „Poslední kapitola začíná tím, že před pár lety chtělo město Most zbourat v Chanově průhledný panelák. Neměli na to tenkrát ale potřebné miliony a tak chtěli panelák prodat za jednu korunu někomu, kdo by si dům opravil. Když tenkrát panelák nabízeli, chytil se toho můj kamarád. Chtěl založit firmu RomStav s.r.o. a požádat o státní dotace na podporu začleňování cikánů do pracovního procesu, dům opravit a pronajímat v něm byty. Já mu navrhoval, že založím firmu SkinheadSecurity s.r.o., která bude tu jeho stavební hlídat, aby mu ji nerozkradli jako ten panelák,“ vypráví základní myšlenku příběhu J. M. Sieber.

V knize svému příteli radí, jakožto dlouholetý majitel realitky, negativními a humornými zkušenostmi s pronájmem bytů cikánům, aby dům nekupoval a všechno neskončilo velkým průšvihem. „Právě tahle myšlenka filmaře zaujala. Chtějí, aby byl film humorný a zároveň také pravdivý,“ říká ke scénáři autor knihy. Sám by si chtěl ve filmu zahrát, ale ne sám sebe, prý jen nějakou vedlejší roli. Ačkoliv se v příběhu jedná o průhledný panelák z Chanova, který mezitím už třetí v pořadí padl k zemi shodou okolností právě nedávno, s natáčecími exteriéry a lokacemi by neměl být prý žádný problém. „Příběhy lidí se budou odehrávat především v realitní kanceláři, případně ve zničených bytech, takže není potřeba shánět průhledný panelák. Zničených bytů je dost třeba v Obrnicích, v Janově,“ podotýká J. M. Sieber. Autor má v plánu napsat i další reálnou knihu z nechvalně proslulého prostředí. Tentokrát prý ale půjde o Rasovou válku v Janově.