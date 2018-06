Sobotní souboj historických monopostů F1 věhlasných značek ovládl Williams

V ostrém souboji na dráze si návštěvníci druhého ročníku The Most Historic Grand Prix o tomto víkendu na mosteckém autodromu vychutnali historické monoposty F1, které sbíraly body v mistrovství světa v letech 1966 až 1985. První sobotní závod těchto speciálů věhlasných značek přinesl vítězství Williamsu s Britem Nickem Padmorem v kokpitu. Kdo si nechce nechat ujít jedinečný zážitek sledovat tyto krásné stroje v plném nasazení živě na vlastní oči, má šanci ještě v neděli 24. června. Druhý závod šampionátu FIA Masters Historic Formula One na velkém závodním okruhu odstartuje ve 14:00 hodin.

Hned od prvního kola pětadvacetiminutového závodu – od úvodní zatáčky OMV po poslední zatáčku MaxxMotion před cílovou rovinkou – Padmore nenechal diváky ani soupeře na pochybách o své jasné převaze. V závodě triumfoval způsobem start – cíl, když druhý v cíli, Matteo Ferrer-aza ve voze Ligier, na něj ztratil sedm vteřin. Trojici nejlepších zkompletoval Steve Hartley s vozem Arrows. Obhájce titulu z loňského roku Max Smith-Hilliard, který letos osedlal vůz Fittipaldi F5A Cosworth z roku 1978, dojel osmý.

Jediným, zato však devadesátiminutovým závodem se v sobotu s Mostem rozloučili jezdci série Gentlemen Drivers Pre-66 GT. Nechyběl mezi nimi známý britský závodník Steve Soper, vítěz čtyřiadvacetihodinovky v Nürburgringu a v belgickém Spa v 80. a 90. letech. Byl dlouholetým továrním jezdcem BMW. Za volantem Lotusu Elan z roku 1964 se střídal s Markem Martinem. Závody šampionátu FIA Masters Historic Sports Cars a série Masters Pre-66 Touring Car jsou na programu v neděli.

První ostré souboje o body si v sobotu odbyli i jezdci dalších vložených sérií, a to HAIGO, jež zahrnuje formule i cestovní vozy bývalého Poháru míru a přátelství socialistických zemí, a AFR Remus Formel Pokal současných formulí 3. V této sérii se z vítězství radoval Švýcar Sandro Zeller před Němcem Philippem Regenpergerem a dalším Švýcarem Kurtem Böhlenem. Ze tří českých zástupců zajel nejlépe mladý severočeský jezdec Václav Šafář, když dobrým výkonem uzavřel první desítku. Antonín Sus skončil dvě příčky za ním, Tomáš Chabr obsadil 15. místo.

Fanoušci motorismu si užili také spanilé jízdy veteránů po velkém závodním okruhu. Sraz více než 150 majitelů historických vozů a motocyklů na diváckém svahu je stěžejním lákadlem doprovodného programu The Most Historic Grand Prix. Defilé po dráze si zopakují také v neděli.