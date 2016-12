Sporťásky (51. týden)

Štědrodenní běh již popáté

Již popáté se v Mostě uskuteční Štědrodenní běh. Ten se uskuteční, jak jinak, než 24. Prosince v areálu vrchu Šibeník v Mostě. Sraz účastníků je v 10.30 hodin. Poběží se trasa 3,3 km dlouhá.

Na extraligu až den před Silvestrem

Až 30. Prosince mohou přijít hokejoví příznivci na domácí zápas extraligového HC Verva Litvínov. Ten totiž hraje dvě utkání venku a až den před Silvestrem nastoupí na domácí led. Jeho soupeřem bude od 17.20 hodin celek Vítkovic.

Most doma přivítá Litoměřice

Ve stejný den, tedy 30. prosince, jako extraligový Litvínov nastoupí k domácímu utkání hokejisté prvoligového HC Most. Od 17.30 hodin bude jejich soupeřem v derby utkání celek Stadionu Litoměřice.

Útočníci Reichel s Dufkem jsou v U20

Mladí hokejisté Litvínova Kristian Reichel a Jan Dufek jsou v káru reprezentačního výběru ČR U20 pro nadcházející mistrovství světa. Dufek byl do týmu zařazen už předtím, Reichel si o nominaci řekl na turnaji v zámoří, kde byl nejproduktivnější hráčem reprezentačního týmu do 19 let.

Ondřej Král se stal mistrem republiky

Badmintonista Baníku Most Ondřej Král vybojoval titul mistra republiky ve dvouhře staršího dorostu kategorie U19 na turnaji v Ostravě. S M. Hubáčkem pak ještě přidal stříbro v deblu. BK TJ Baník Most na turnaji reprezentovali bratři Ondřej a Jiří Králové a last minute nominaci získala po omluvách do smíšené čtyřhry Terka Kozempeová.

Junioři začínají až po Novém roce

Až po Novém roce opět vyjedou k mistrovskému utkání junioři HC Most, kteří jsou na třetím místě tabulky, se 6. ledna představí v Litoměřicích a v neděli 8. ledna sehrají domácí zápas proti týmu Letci Letňany.

North Stars vyhráli první turnaj

V Mostě a v Bílině probíhal již 18. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v ledním hokeji Christmas Cup 2016. První turnaj ročníků 2006 – 2007 vyhrál mostecký tým North Stars. Letošní série turnajů skončila ve středu