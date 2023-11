Sportování i kempování, slavní ambasadoři a vítání hrdinů. Takový bude Olympijský festival u jezera Most

Už teď se můžete začít těšit na léto 2024! Přes padesát sportů, největší fanzóna i vítání českých reprezentantů. Olympijský festival u jezera Most, který bude probíhat ve stejném termínu jako hry v Paříži, slibuje od 26. července do 11. srpna 2024 parádní zábavu. Co všechno pro vás bude přichystáno, představil Český olympijský výbor na včerejší tiskové konferenci. Ústecký kraj na této propagační akci zastupovala radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Už teď je jisté, že na Olympijském festivalu u jezera Most si budu moci fanoušci vyzkoušet přes 50 sportů. „Jde o nejvyšší počet představených sportů v historii olympijských festivalů. Věřím, že zde hlavně děti objeví ten svůj,“ řekl Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru. Hlavní myšlenkou nadcházejícího festivalu je právě přivést děti k pohybu. Také ukázat všem návštěvníkům stále ještě neobjevené krásy jezera Most i celého Ústeckého kraje.

Tvářemi festivalu budou úspěšní čeští olympionici, oštěpařka Barbora Špotáková a skifař Ondřej Synek. Kromě toho, že mají oba doma tři olympijské medaile, se teď mohou pochlubit i vlastními patrovými autobusy s unikátním polepem. Mostecký dopravní podnik zřídil novou linku číslo 16, která spojuje centrum města právě s jezerem Most. Z hlavního náměstí se tak dostanete na oblázkovou pláž za pár minut.

V roce 2016 slavil velký úspěch Olympijský park Rio Lipno v jižních Čechách. Po osmi letech se olympijský festival opět vrací k vodě, navíc k druhému nejčistšímu jezeru v Česku.

„Pořádání olympijského festivalu je pro nás výzva a v Ústeckém kraji máme výzvy rádi. Je to nejen skvělá příležitost, jak celý region zviditelnit, ale také šance, jak naše děti a mládež přilákat ke sportu. Budou mít příležitost si jich mnoho vyzkoušet a objevit sport jim nejbližší. Jejich motivaci podpoří i přítomnost nejlepších českých sportovců, kteří jim mohou být vzorem,“ uvedla Jindra Zalabáková, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.

Děti budou moci v rámci olympijského festivalu prožit malou olympiádu každý den. Od ledna je budou moci rodiče přihlásit na olympijské tábory, během nichž si olympijské i neolympijské sporty vyzkouší, potkají slavné sportovce, zažijí neopakovatelnou atmosféru a získají analýzu svých sportovních předpokladů. Klidovou část programu zaplní speciálně vytvořená interaktivní vzdělávací zóna věnovaná olympismu. Strava a pitný režim bude součástí programu.

Všichni návštěvníci budou mít poprvé možnost ubytování přímo v areálu olympijského festivalu v olympijském kempu. K dispozici jim budou komfortní stany pro dvě, pět nebo sedm osob. Cena ubytování zahrnuje i vstupenky na olympijský festival po celou dobu pobytu včetně dne příjezdu i odjezdu. Ubytování je možné již nyní rezervovat stejně jako zakoupit vstupenky. A co vás bude čekat? Společné fandění našim reprezentantům na olympijských hrách ve fanzóně, setkávání se sportovci po jejich návratu z Paříže a zábava s maskotem her, oživlou ikonickou čepicí Phryges.