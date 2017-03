Starší dorostenky opět vítězně, tentokrát nad Vršovicemi

V předehrávce 16. kola první ligy starších dorostenek domácí házenkářské naděje DHK Baník Most přivítaly na palubovce mostecké sportovní haly tým z Prahy, tentokrát TJ Sokol Vršovice. Do zápasu, i po podzimním zápase ve Vršovicích Mostečanky vstupovaly jako favorit a cíl byl jednoznačný, roli favorita potvrdit.

Úkolem děvčat bylo odehrát po celou dobu zápasu aktivní házenou jak v obranné fázi, tak i v útočné. Nenechat si vnutit hru soupeře a zároveň si odzkoušet i různé herní kombinace.

Soupeř se držel pouze v samotném úvodu utkání, kdy ve 3. minutě byl stav 1:1. Od této chvíle mladí Černí andělé odskočili soupeři šnůrou 5-ti gólů a postupně tento náskok navyšovali až na poločasových 12:5.

Vstup do druhého poločäsu se Most vydařil ještě lépe, kdy pasáž sedmi gólů soupeři definitivně odskočil a zcela kontroloval utkání s postupným navyšováním skóre. Konečný stav 30:12 byl pro domácí tým uspokojivý.

DHK Baník Most vs. Sokol Vršovice 30:12 (12:5). Sestava DHK Baník Most: S. Pavliščáková, A. Ulbertová 1, V. Dvořáková 4/1, B. Srpová 2, A. Stříšková 8, L. Jungová 2, K. Pourová 2, M. Rubínová, V. Šípová 4, V. Hošková, T. Eksteinová 3, P. Ferencová 3, N. Házlová, V. Mikulášková 1.