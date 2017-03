Litvínov ve čtvrtfinále vyzve Hradec, poprvé v historii

HC Verva Litvínov postoupil do play off hokejové Tipsport extraligy z pátého místa tabulky základní části. Tím si jeho hráči zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Jejich soupeřem bude poprvé v historii celek Mountfield Hradec Králové.

Páté místo je vyrovnaným třetím nejlepším umístěním týmu od roku 2000, kdy byl zaveden tříbodový systém (2015 – 2. místo, 2009 – 3. místo, 2008 a 2017 – 5. místo). Zisk 88 bodů v základní části soutěže je dokonce druhým nejlepším výsledkem (2015 – 105 bodů, 2017 – 88 bodů, 2009 – 86 bodů). Rozpis jednotlivých zápasů celé čtvrtfinálové série je následující:

1. zápas (pondělí 13. března) H. Králové – Litvínov (18.00 hod.), 2. zápas (úterý 14. března) H. Králové – Litvínov (17.20, ČT), 3. zápas (pátek 17. března) Litvínov – H. Králové (17.20, ČT), 4. zápas (sobota 18. března) Litvínov – H. Králové (17.30). Případný 5. zápas (úterý 21. března) H. Králové – Litvínov, 6. zápas (čtvrtek 23. března) Litvínov – H. Králové (17:20) nebo 7. rozhodující zápas (sobota 25. března) H. Králové – Litvínov.

HC Verva Litvínov také zveřejnil informace k prodeji vstupenek na své domácí zápasy v Generali play off TELH.

Držitelé permanentních vstupenek mají rezervován lístek na dané utkání pouze do 24. hodiny dne předcházejícího danému zápasu. V případě dvou zápasů hraných za sebou platí rezervace na oba zápasy najednou a to vždy do 24. hodiny předcházejícího dne před prvním zápasem, tzn., že rezervace na oba zápasy končí ve čtvrtek 16. 3. ve 24.00 hodin. Vstupenky bude možno zakoupit najednou na oba za sebou hrané zápasy play off. Nakupovat lze také přes internet, ovšem zákazník musí mít vytvořen svůj účet – registraci na nákup. E-mail nahlášený při vytvoření účtu na stránkách klubu při předchozím zakoupení vstupenky. Vstupenky on-line a veškeré informace najdou fanoušci HC Verva na klubovém webu www.hcverva.cz.