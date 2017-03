Ze slovenské Šaly se Černí andělé vrátili bez bodů

Další kolo WHIL přineslo házenkářkám DHK Baník Most porážku. Černí andělé se tentokrát vrátili ze Slovenska bez bodů. Házenkářky domácí Šaly, která je toho čase ve velice výborné formě, je dokázaly na své palubovce porazit 24:21 po poločase 13:13.

„Rozhodla hlavně trpělivost soupeře, který nás svou dlouhou hrou v útoku dokázal vyvést z rytmu. Velkou roli také sehrála naše netrpělivost v obraně, ale hlavně nevydařená koncovka zejména ve druhé polovině utkání,“ komentoval výsledek trenér Mostu Peter Dávid.

Zpočátku spolu oba týmy hrály vyrovnanou partii a do šaten se v poločase odcházelo za smírného stavu 13:13. Až ve druhé polovině utkání se hráčkám Duslo Šala podařilo vytvořit si mírný náskok, který udržely až do konce. „Nešlo ani tak o náš celkový herní projev, dokázali jsme si vytvořit šance, ovšem nedařilo se nám je proměňovat,“ narážel mostecký trenér zejména na druhý poločas, kdy hráčky Baníku dokázaly během pětadvaceti minut skórovat pouze čtyřikrát. „Jsme z výsledku, obzvlášť ve druhé polovině utkání velmi zklamaní. Dnešní zápas je pro nás ponaučení, naše interligové cíle se ale nijak nemění, takže nám nezbývá než se co nejrychleji vzpamatovat a soustředit se na další střetnutí,” uzavřel trenér.

Duslo Šala – DHK Baník Most 24:21 (13:13). Nejvíce branek: Klučková 6/4, Bahýlová 5, Veselková 4 – Szarková 5, Jeřábková 5, Kovářová 4. Rozhodčí: Budzák, Záhradník. Sedmimetrové hody: 4/4 – 2/1. Vyloučení: 3:3. Diváci: 700.