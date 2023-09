„Stíny se plíží tiše, nezvaný host upíjí z tvé odvahy číše“ aneb Strašidelná lanovka na Klínech se blíží

Ve Sportovním areálu Klíny se 15. a 16. září uskuteční již tradiční Strašidelná lanovka.

Hlavním bodem programu je Strašidelná stezka lesem. Na trasu budou děti vysílány ve skupinkách cca po 11 účastnících. Trasa bude vyznačena světélky a její absolvování zabere přibližně 45 minut. Stezka vede dolů k lanovce a ta poté děti vyveze zpět nahoru do areálu. Samozřejmostí jsou stánky s občerstvením. Bohatý doprovodný program je i pro ty nejmenší.

PROGRAM pátek a sobota 15. a 16. 9.

18.30 – 21 hodin Start stezky odvahy pro rodiče a malé děti (bude se strašit méně), 21.30 hodin – Start stezky odvahy pro dospělé a děti starší 15 let (pro ty, kteří se chtějí pořádně bát), 18 – 21 hodin – doprovodný program pro děti, 21 – 23 hodin – živá hudba. Vstupné: dospělí a děti od 15 let: 250 Kč, děti do 15-ti let 200 Kč. Prodej lístků (pouze on-line) a rezervace času startu stezky on-line na www.booking.zimlet.cz. Start stezky bude ve Sport areálu Klíny. Doporučuje se pevná obuv, stezka vede po lesních cestách s kořeny. (nov)