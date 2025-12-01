Stop Cafe ORLEN nabízí vůni perníčku

Vůně perníčku, skořice a zázvoru. Taková je až do konce února zimní nabídka Stop Cafe v síti ORLEN. Zákazníci si mohou vychutnat na vybraných čerpacích stanicích ORLEN v České republice i dalších šesti evropských zemích, kde značka působí – v Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku, Litvě a na Slovensku.
Podle aktuálního průzkumu pro síť ORLEN hrají při výběru kávy i místa jejího nákupu hlavní roli chuť a kvalita. Říká to více než 50 procent oslovených. Více než polovina preferuje kávu s mlékem, 48 procent dává přednost silné chuti s vyšším obsahem kofeinu a stejné procento si kávu sladí. Zároveň z průzkumu vyplynulo, že čerpací stanice jsou pro zákazníky volbou v případě, kdy hledají rychlé dodání energie a krátkou přestávku na cestě. I na tyto preference reaguje zimní nabídka Stop Cafe.
Zákazníci si v síti ORLEN mohou vychutnávat dvě kávové speciality: Gingerbread Latte – krémové latte s příchutí perníku, které evokuje vůni Vánoc a Cinnamon-roll Latte – sladká kombinace kávy a skořice, inspirované oblíbeným pečivem. Na své si přijdou i milovníci nekávových horkých nápojů. Ti v nabídce naleznou Hřejivý zázvor, černý čaj s citronem a zázvorem pro intenzivní zahřátí nebo Zimní objetí, aromatickou směs zimního koření a sladkého ovoce navozující sváteční atmosféru. Až do konce února 2026 si zde zákazníci mohou dopřát příjemnou astávku s horkými nápoji, užít si tematickou výzdobu a využít fotokoutek, který vybízí ke sdílení zážitků na sociálních sítích. „Rozvoj nepalivového segmentu je pro nás strategickým závazkem, kterému se intenzivně věnujeme napříč evropskými trhy. V rámci skupiny ORLEN jsme si dali za cíl tento segment výrazně posílit – a daří se nám to. Sledujeme aktuální trendy, nasloucháme zákazníkům a reagujeme na jejich preference,“ říká Agnieszka Bobrukiewicz, členka představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědná za maloobchod v Česku, Maďarsku a na Slovensku a za rozvoj maloobchodního nepalivového segmentu ve skupině ORLEN a dodává: „Zimní nabídka sezónních nápojů navazuje na úspěšné kampaně s letními a podzimními míchanými drinky. Osobně mám velkou radost, že tato produktová nabídka pro všech sedm zemí sítě čerpacích stanic ORLEN vzniká právě v Praze.“
Občerstvovací koncept Stop Cafe je dnes dostupný na více než 80 procent čerpacích stanic ORLEN v Česku a na téměř 2 500 stanicích z více než 3 500 stanic v sedmi evropských zemí. Nabídka zahrnuje více než tisíc produktů – od balených výrobků přes hotová jídla, včetně vegetariánských a veganských variant, až po sezónní nealkoholické míchané nápoje.