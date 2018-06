Studenti se seznamovali s chemičkou

Devatenáct studentů oboru aplikovaná chemie ze Střední školy Educhem z Meziboří strávilo dva týdny na praxi v rafinérském a petrochemickém areálu skupiny Unipetrol v Záluží. Celkem dvacet dva odborníků z Unipetrolu je postupně seznámilo s nejdůležitějšími částmi chemického provozu včetně fyzikálně mechanické laboratoře.

Každoroční praxe a brigády studentů Educhemu v litvínovském výrobním závodě jsou součástí úzké spolupráce této školy s Unipetrolem. Ten se podílí nejen na vzdělávání studentů, ale také na finanční podpoře a materiálním vybavení školy. Absolventi této školy jsou pro Unipetrol významným zdrojem kvalitních, odborně zaměřených pracovníků.

„Jsem ráda, že se nám podařilo spolupráci s Unipetrolem rozšířit také o studentskou praxi. Pro naše studenty je to ideální příprava na budoucí povolání, ale také možnost seznámit se z blízka s chemickým provozem,“ říká Helena Kripnerová, ředitelka Střední školy Educhem, a dodává: „Šikovní studenti se mohou během několika dnů v terénu naučit víc než za měsíce sezení ve školní lavici.“

Po úvodním nezbytném bezpečnostním školení studenti absolvovali detailní exkurzi po celém zálužském areálu, a to včetně prohlídky moderního velínu na rafinérii. Experti skupiny Unipetrol je seznámili s trendy v rafinérském a petrochemickém průmyslu. Následně si studenti na pět dní oblékli ochranné oděvy a stínovali konkrétní zaměstnance v laboratoři a v jednotlivých provozech. Nechyběla ani ex-kurze v přepravní společnosti Unipetrol Doprava nebo výlet do sesterské rafinérie v Kralupech nad Vltavou. „Celá praxe byla pojata jako týmová soutěž. Jednotlivé týmy si připravily souhrnnou prezentaci z průběhu praxe, kterou následně prezentovaly. Studenti si zopakovali, co viděli, a my jsme tím získali důležitou zpětnou vazbu,“ vysvětluje Michal Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol.

„Praxe byla zábavná. V laboratořích spolužáci měřili třeba hustotu paliv skleněným hustoměrem, ale také prováděli jednoduché analytické rozbory,“ říká Lukáš Pavel, student SŠ Educhem, který dodává: „Lidé, se kterými jsme se potkali, byli ochotní nám všechno srozumitelně vysvětlit. Získané poznatky se mi budou hodit, protože bych rád studoval na VŠCHT a potom pracoval jako technolog.“

„Pro nás takováto studentská praxe znamená příležitost nalákat nové budoucí kolegy, neboť se v poslední době potýkáme s generační obměnou zaměstnanců. Pokud k nám mladí lidé nastoupí do dvou let od ukončení vysokoškolského studia, mohou se zapojit do speciálního programu Absolvent. Ten umožňuje absolventům seznámit se s chodem všech oddělení. Mladí lidé tak čerpají praktické dovednosti, povědomí o komplexnosti naší společnosti a rychle se naučí pohybovat a pracovat ve velké výrobní firmě,“ říká Michal Chmiel.

Unipetrol spolupracuje se Střední školou Educhem z Meziboří několik let. Pro studenty pořádá exkurze, brigády a přednášky, pro učitele například vzdělávací semináře. Loni zajistil škole rekonstrukci

chodby prvního patra její budovy. Letos v únoru Unipetrol udělil již potřetí finanční stipendia v celkové hodnotě 43 tisíc korun, které si mezi sebe rozdělilo 17 studentů. Pro studenty čtvrtého ročníku připravují zástupci obou stran besedu o příležitosti studia na Vysoké škole chemicko-technologické a o kariérní budoucnosti ve skupině Unipetrol.