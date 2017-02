SVČ pořádá večírek pro rodiče

Středisko volného času (SVČ) pravidelně připravuje bohatý program nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Ti se v sobotu 18. března od 19 hodin mohou v restauraci Benedikt zúčastnit Večírku SVČ Most. K tanci a poslechu bude hrát kapela Promile, v průběhu večera vystoupí zájmové týmy aerobiku Berušky, Sluníčka a Sporťák a aerobní tým Rebelky.cz. Vítány jsou kostýmy ve stylu kabaretu.

Vstupenky v hodnotě 200 Kč je možné zakoupit v předprodeji v sídle SVČ v Albrechtické ulici od pondělí do čtvrtka od 13 do 20 hodin a v pátek od 9 do 16 hodin. Námořnické kostýmy vítány.