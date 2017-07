SVS zahajuje rekonstrukci úseku přivaděče Most Chanov – Želenice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodního přivaděče Most Chanov – Želenice.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce bude zrekonstruován nevyhovující úsek strategického vodovodního přivaděče v délce přes 5,8 kilometru.“

Více o stavbě:

Stávající vodovodní přivaděč v uvedené lokalitě přivádí vodu z oblasti Most (vodní dílo Přísečnice) směrem na Bílinu a dál. Zásobuje řadu obcí – Obrnice, Patokryje, Svinčice, České Zlatníky, Želenice, Braňany a Liběšice. Je tvořen ocelovým potrubím vnitřního průměru DN 600 mm. Vzhledem k tomu, že je uložen v půdách s vysokou až velmi vysokou agresivitou na ocel, je silně zkorodovaný, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v úseku mezi Mostem a Liběšicemi.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci přivaděče použije potrubí z tvárné litiny s vnitřní ochrannou vystýlkou a vnější těžkou protikorozní ochranou v celkové délce 5772,7 metrů. Přechod přes vodní tok Srpina bude z ocelového potrubí vnitřního průměru 500 mm, s vnitřní cementací, vnější těžkou protikorozní ochranou a tepelnou izolací, a to v délce 29 metrů. Celkem tedy bude rekonstruován úsek v délce 5801,7 metrů. Stavba bude provedena v otevřeném výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2017. Stavební práce budou zahájeny začátkem srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 24 měsíců od předání staveniště, tj. do 30. května 2019.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.