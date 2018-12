Tanečníci z Mostu přivezli z mistrovství desítky medailí

Do libereckého Babylonu se sjely tisíce tanečníků na největší taneční soutěž světa. Jubilejní desáté mistrovství světa si nenechala ujít ani Kamila Hlaváčiková s jejím týmem nadaných tanečníků, choreografů a trenérů a těšila se z velkých úspěchů.

Letošní týden tance letos doplnila i oslava kulatého ročníku soutěže, na které nechyběla dobrá zábava, skvělý dort pro všechny a živě vystoupila polská zpěvačka Agata Koziol a imitátor zpěváka Michala Davida.

Kamila Hlaváčiková i přes řádné množství stresu a nedostatek spánku celý týden děti motivovala a neskrývala nadšení nejen z medailí, ale i z tanečních výkonů svých svěřenců. Nepochybně to ale stálo za to. V různých tanečních stylech a věkových kategoriích se dětem z TSKH Most podařilo nasbírat úžasných 28 medailí a řadu dalších úctyhodných umístění. Několik tanečních vystoupení si dokonce od publika vysloužilo nezapomenutelnou standing ovation (potlesk ve stoje).

Taneční týden úspěšně zahájila skupina nejmladších, s choreografií Cinderella si na svém prvním mistrovství vysloužila krásnou stříbrnou medaili. Naopak skupina nejstarší si také poprvé vyzkoušela novou disciplínu – v kategorii urban se jejich Policeman umístil na třetím místě. Také choreografie All The Ladies si z latino kategorie odvezla bronzovou medaili. Jedničkou na diplomu a titule mistrů světa se pyšní tanečnice a tanečník z choreografie Beauty And The Beast, stejně tak velká muzikálová choreografie Roxie. První místo se podařilo získat také oblíbené choreografii Night In The Museum. K narozeninovému přání se připojila i choreografie Birthday Party, která na bedně zaujala místo po levici vítězů. Divoká choreografie Great Gatsby na stupni vítězů zaujala druhou pozici a historická choreografie The Story of Ester, u které jen málokdo z přihlížejících dokázal udržet emoce, si zasloužila bronzovou meadili.

Duo Terezka Vítová a Johanka Kolaříková za karibskou show Ariel obdržely stříbro a další dvě stříbrné a jednu zlatou pozici převzaly za jejich salsu, bachatu a merengue. Romantické duo Sebastiana Holoty a Natálie Masopustové Grease ocenila porota třetí medailovou pozicí a sám pak Sebastian získal dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili za minutové tance. Nikol Veselá se svou show Charlie Chaplin vyhrála třetí místo, show Sofinky Salama Jungle se porotě také líbilo, a proto si vezla domů stříbro. Anna Ptáčková si vybojovala bronzovou medaili za tanec rumba. Na stříbrnou pozici se dostala Nela Kolínková se show Avatar a přidala k tomu další tři stříbrné medaile a jednu třetí příčku za minutové tance. Další úspěšnou sólistkou se stala Mia Holčáková, která za contemporary show Marionette získala bronzovou medaili a ve svižném jivu se probojovala na první místo a stala se tak mistryní světa.

Viceprezident světové federace uměleckého tance WADF Stuart Saunders vyjádřil úctu a díky všem rodičům a prarodičům za jejich neustálou podporu svých dětí a sám prezident WADF Nils-Håkan Carlzon připojil poděkování všem trenérům, kteří se podílejí na rozvoji tohoto krásného sportu. „Úspěšně studio reprezentovali všechna sóla i dua, v obrovské konkurenci až šedesáti soutěžících se musela probojovat přes několik vyřazovacích kol až do finále,“ podotýká ředitelka a šéftrenérka Kamila Hlaváčiková a dodala: „Jsem pyšná na celý organizační tým TSKH, který děti na mistrovství světa připravoval, jmenovitě Martinu Smitkovou, Kateřinu Fiškovou, Terezu Smitkovou, Pavlínu Černou, Anetu Lejčkovou, Adélu Hlaváčikovou a Kateřinu Martinkovou. Poděkování patří také Šárce Noskové a Michalu Cieslovi za šílenou administrativu, bez které by se naše studio nemohlo MS zúčastnit. Určitě velké díky patří rodičům, sponzorům a partnerům TSKH.“