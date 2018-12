Unipetrol je společnost přátelská rodině

Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol získala prestižní certifikát Společnost přátelská rodině, kterou uděluje organizace Síť pro rodinu, z.s., na základě vlastního auditu. Z jeho závěrů vyplývá, že jedna z největších společností v České republice svými pracovními podmínkami vychází vstříc potřebám zaměstnanců. Certifikát je udělován na dobu tří let. Slavnostní předání certifikátu se uskutečnilo minulý týden na Úřadu vlády České republiky v Praze v rámci sympozia věnovaného proměnám českého pracovního trhu za posledních 100 let.

Náročný audit organizace Síť pro rodinu, z.s., zjišťuje, zda se společnost dlouhodobě snaží vytvářet vstřícné podmínky pro zaměstnance. Cílem je motivovat zaměstnavatele k dodržování principu rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. Důraz je kladen na rodinu v každé životní fázi, tedy na všechny generace a jejich potřeby.

„V našich pěti výrobních závodech pracují často celé generace a my se neustále snažíme zlepšovat jejich pracovní podmínky. Rodiče malých dětí mohou využívat zkrácených pracovních úvazků nebo pracovat z domova. Pro nové zaměstnance máme nastaven propracovaný systém mentoringu, aby specifické a náročné prostředí chemické výroby ovládli co nejrychleji a přitom zcela bezpečně. Své zkušenosti jim předávají pracovně starší kolegové. Jsme také v pravidelném kontaktu s našimi bývalými zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. Organizujeme pro ně společenské akce a nedávno jsme například jednomu z nich pomohli vydat knihu mapující historii naší rafinérie v Litvínově,“ vysvětluje Michał Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol.

Významnou součástí hodnocení byly flexibilní formy práce, jejichž nabídka je v České republice stále nedostatečná. Unipetrol je nabízí například v podobě zkrácených pracovních úvazků, pružné pracovní doby, možnosti práce z domova či kombinované práce z domova s prací v zaměstnání. Zajímavostí je i placené volno 1. září pro rodiče školáčků jdoucích poprvé do školy. Mimo standardní pracovní podpory zajišťuje všem zaměstnancům platbu životního i penzijního pojištění nebo možnost tankovat v síti čerpacích stanic Benzina za nižší ceny. Nabízí také speciálních odměny dárcům krve a nadstandardní péči o své zaměstnance v nemocnicích po celé republice. Velkou pozornost věnuje Unipetrol studentům absolventům. Ti po nástupu do zaměstnání absolvují tak zvaný absolventský programu, díky kterému se snáze a rychleji zapracují a ovládnou všechny technické i měkké dovednosti potřebné k práci v chemickém koncernu. Unipetrol se také zaměřuje na věkovou skupinu 45+. Tito zaměstnanci v rámci mentoringu mohou předávat své zkušenosti novým zaměstnancům a těm stávajícím pomáhat v kariérním růstu.

Certifikát je pro firmy konkurenční výhodou na trhu práce. Úspěšně absolvovaný audit potvrzuje pověst firmy jako dobrého zaměstnavatele a přispívá i k dalšímu zlepšování firemní kultury, protože jeho výsledkem není jen hodnocení stávajícího stavu, ale i doporučení pro další zlepšení.