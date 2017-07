Teplický zámek nabízí nové prostory

Umělou jeskyni ve svém sídle v Teplicích vybudoval kolem roku 1630 Vilém Vchynský, věrný podporovatel Albrechta z Valdštejna, se kterým byl roku 1634 zabit v Chebu. Na konci 18. století, další z majitelů teplického panství, Jan Nepomuk Clary-Aldringen tyto prostory přestavěl podle antických vzorů. Z dochovaných stavebních plánů je zřejmé, že zahradní sál sloužil jako jídelna pro vyšší služebnictvo. Rekonstrukce těchto prostor byla součástí velkorysé klasicistní přestavby teplického zámku, která zahrnovala i romantické úpravy zámecké zahrady. Zámek tak získal dnešní podobu, podobně jako celé město Teplice, které se vybudováním jednotné klasicistní zástavby dostalo na roveň lázeňských měst Západní Evropy.

Prohlídka nově zrestaurovaných prostor zámku je součástí prohlídkového okruhu,tzv. TRASY D, který zahrnuje návštěvu expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích a románské krypty. Prohlídky s průvodcem budou začínat každou celou hodinu celoročně od úterý do neděle od 10 do 17 hodin, s přestávkou ve 12 hodin. Vstupenky na prohlídku TRASY D lze zakoupit v hlavním vchodě do teplického zámku i ve vstupu do románské expozice, tj. z druhé strany zámku od malého zámeckého rybníka. Nově bude otevřen též průchod přes Ptačí schody.

Vstupné 40,- Kč/30,- Kč