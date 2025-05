Těžaři doručili do Podkrušnohorského technického muzea korečkové rypadlo

Unikátní model korečkového rypadla věnovali těžaři ze skupiny Sev.en Česká energie Podkrušnohorskému technickému muzeu.

Jedná se o model korečkového rypadla KU 5000. Původně byly vyrobeny dva modely, ale podobný stroj se nakonec nikdy nevyráběl. „Ovšem dalo by se říct, že jde o předchůdce velkostroje RK 5000, který v našem lomu ČSA těžil skrývku až do roku 2016. Tento model pochází z Vysoké školy báňské, následně ho Milan Suchochleb, vedoucí údržby pomocné mechanizace společnosti Sev.en Inntech společně s kolegy zrestauroval do původní podoby a následně předal Podkrušnohorskému technickému muzeu,“ vysvětlila mluvčí skupiny Eva Maříková. Místo našel model v expozici povrchového dobývání. Podle ředitele muzea Zbyňka Jakše jeho unikátnost spočívá také v tom, že se doposud ve sbírkách žádného z muzeí nesetkal s modelem korečkového rypadla.