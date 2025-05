V Novém Záluží je bezpečno

Na dotazy občanů Litvínova odpovídá velitel Městské policie Litvínov Martin Klika

Chodím teď často běhat do areálu Nové Záluží. Dohlíží strážníci i tam na bezpečnost? Nemusím se v areálu bát?

Volnočasový areál Nové Záluží kontrolují pravidelně hlídky strážníků a prochází ho i asistentky prevence kriminality. Není to otázka poslední doby, na areál se soustředíme dlouhodobě. Byť se areál se nachází mimo obydlené části města, můžeme ho považovat za bezpečnou lokalitu. I když se do areálu občas stahují bezdomovci a závadové osoby, častá přítomnost strážníků je od protiprávního jednání odrazuje. Většinou se jedná o ničení městského mobiliáře. V loňském roce ale těchto případů výrazně ubylo. Volnočasový areál užívejte bez obav. Pokud by se však přeci jen stalo, že v areálu potkáte osobu, která svým chováním či vzhledem ve vás vzbudí nepříjemné pocity či dokonce strach, neváhejte zavolat městskou policii. Hlídka bývá většinou v blízkosti a na místě mohou být strážníci do několika minut.