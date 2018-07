The Most Challenge poprvé nabízí jízdy i na malém závodním okruhu

Oblíbenou soutěž amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu, která pokračuje v pondělí 16. července od 16:30 do 18:00 hodin, obohatí premiérová nabídka jízd také na malém okruhu na výcvikových plochách polygonu. „Volné neměřené jízdy se uskuteční před vlastní soutěží, a to od 14:00 do 16:00 hodin. Bonusem je zvýhodněná cena 150 korun za desetiminutový blok. Zájemci se mohou hlásit do 15. července na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.

Účastníci The Most Challenge se mohou zapojit i do nově vyhlášené soutěže o jednu z pěti hodnotných cen. Stačí si do konce července natankovat do nádrže svého vozu benzin či naftu alespoň za 100 korun u samoobslužné čerpací stanice OMV v areálu autodromu. Organizátoři na konci měsíce účtenky z čerpací stanice slosují. Účtenku se jménem a telefonním kontaktem je třeba odevzdat ve startovní věži či ve správní budově polygonu, nebo ji oskenovanou poslat e-mailovou adresu rausova@autodrom-most.cz.

Hlavní cenou je poukázka na kurz sportovní jízdy v hodnotě 5 433 korun. Ostatní čtyři výherci získají půlhodinovou jízdu po velkém závodním okruhu vlastním vozem v hodnotě 1 100 korun, dvě vstupenky na závodní víkend Czech Truck Prix v celkové hodnotě 980 korun, ruční umytí vozu v hodnotě 500 korun nebo desetiminutovou jízdu po velkém závodním okruhu v hodnotě 400 korun.

Novinkou letošního 4. ročníku soutěže The Most Challenge je změna pravidel v podobě zavedení sezonního bodového rating systému. Zahrnuje i možnost koučinku. Soutěžící, kteří ji využijí, obdrží jeden bonusový bod. Koučink lze objednat alespoň s jednodenním předstihem rovněž na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.

V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami. Podmínkou je platná registrační značka vozu. Důvodem, proč pořadatel přistoupil ke změně pravidel, je podle Krafka větší šance na slušné umístění včetně absolutního prvenství i pro majitele vozů slabších kubatur.

Rating systém platí pro jednu sezonu. Účast v soutěži a dosažení jednotlivých met jsou ohodnoceny body. Absolutním vítězem se stane soutěžící, který shromáždí nejvíce bodů. Může se těšit na tradiční odměnu. Je jí závodní licence, kterou letošní šampion získá po absolvování bezplatné okruhové školy. Usedne také za volant vozu safety car při mosteckém závodním víkendu evropského mistrovství okruhových tahačů Czech Truck Prix v roce 2019. Může také zdarma absolvovat kurz sportovní jízdy Petra Fulína, a to společně se soupeři, kteří dosáhnou nejlepších časů v jednotlivých výkonnostních kategoriích vozidel.

Po třech kolech soutěže je v čele průběžného pořadí soutěžících Robert Špáňa s vozem BMW. Nashromáždil zatím 33 bodů. Nejlepšího letošního času dosáhl Tomáš Hajšman s vozem Porsche GT4, a to 1:51,494 minuty. Rychlostní rekord soutěže drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR pokořil loni hranici 1:50 minuty, když v jednom z měřených kol dosáhl skvělého času 1:48,194 minuty.