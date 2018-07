V posledním turnusu příměstského tábora na autodromu se uvolnila místa

Rodiče stále mají šanci umístit svého potomka do letního příměstského tábora pro děti od šesti do patnácti let v areálu mosteckého autodromu. V posledním turnusu od 20. do 24. srpna se totiž uvolnilo několik míst. Termín vedení společnosti vyhlásilo pro velký zájem, jak červencový, tak srpnový turnus byly totiž záhy obsazeny.

Základnu s potřebným zázemím tvoří moderně vybavené dopravní hřiště se značkami, semafory i kruhovými objezdy, patronát nad ním převzal partner autodromu, společnost OMV. Umožňuje nám to zaměřit se při volbě aktivit také na bezpečnost cyklistů a chodců. Učíme děti, jak se správně chovat při pohybu v rušných ulicích měst. Samozřejmě ale nabízíme zajímavý a pestrý program, aby se děti zabavily a měly co nejvíce pohybu,“ upřesnila eventová manažerka polygonu společnosti AUTODROM MOST Pavla Přibylová.

Sraz dětí na autodromu bude každé ráno od 07:30 do 08:30 hodin u dětského dopravního hřiště, kde si je rodiče vždy do 16:00 hodin i vyzvednou. O táborníky se postarají zkušení vedoucí, kteří dohlédnou i na jejich pitný režim. Cena za pětidenní pobyt na táboře činí 2 000 korun a zahrnuje také svačiny a obědy v místní restauraci.

Rodiče by měly děti vybavit sportovním oblečením a obuví, pokrývkou hlavy a opalovacím krémem. Za deštivého počasí je samozřejmě nutné přibalit i pláštěnku, gumáky a případně věci na převlečení.

Děti budou mít k dispozici zdarma kola, koloběžky, odrážedla a také helmy. Mohou se také těšit na společenské hry a soutěže o ceny, jež doplní sportovní aktivity včetně míčových her, zdolávání certifikovaných prolézaček nebo jízda po skluzavce. Čeká je také prohlídka celého areálu autodromu, a to i startovní věže nebo závodní dráhy. Pestrý program doplní výlet přizpůsobený věku táborníků a momentálnímu počasí. Každý si může přinést i své sportovní potřeby, například rakety na badminton nebo kolečkové brusle.