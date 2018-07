Muž okrádal seniorky

Na okrádání seniorek se specializoval 44letý recidivista, který si své oběti vybíral v různých krajích. Do bytů poškozených žen se vloudil převážně pod záminkou, že jde prověřit vlhkost zdí. Uvnitř pak předstíral jejich kontrolu, ženám tvrdil, že mají na zdech plíseň a pod různými záminkami je posílal do vedlejších místností. Jakmile zůstal sám, kradl ze skříní, zásuvek, nebo kabelek peníze a poté se rychle vytratil. Jedná se o protřelého recidivistu, který byl v minulosti za majetkovou trestnou činnost už desetkrát odsouzen, z posledního výkonu trestu odnětí svobody byl propuštěn začátkem loňského prosince. Už v lednu a začátkem února okradl první dvě ženy v Teplicích, k dalším se vloudil do bytu v Karlových Varech, Plzni, Chebu a v Kolíně. Kriminalisté zatím mají výpovědi od šesti okradených žen, které měl připravit o více jak 65 tisíc korun, muž byl obviněn z přečinů krádeže a porušování domovní svobody a je stíhán vazebně. „Je předpoklad, že se recidivista, jehož identikit svědci sestavili, pohyboval po celé republice a obětí tak může být daleko více. Obracíme se proto na okradené spoluobčany, ke kterým se pod podobnou legendou někdo vkradl do bytu a připravil je o jejich majetek, aby kontaktovali buď přímo teplickou kriminální policii, nebo podali svědectví prostřednictvím linky 158,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek..