O Velikonocích se rozjede lodní plavba Dopravy Ústeckého kraje.

V sobotu 16. dubna v 9.10 hodin vyrážejí z Ústí spoje do Roudnice a v 9.30 hodin do Bad Schandau, v neděli 17. dubna poté ve zkrácené verzi do Křešic a do Hřenska. Vody v řece je dost, lodě připravené a jízdné tradičně velmi vstřícné. Nezapomeňte kombinovat – s jedním lístkem můžete na loď i na vlak nebo autobus. Jízdní řády obou linek najdete na: https://bit.ly/3EcflGh