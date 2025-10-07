TOP STUDENTEM Česka se stal Vojtěch Kracík

SOŠ technická a zahradnická v Lovosicích má ve svých řadách výjimečného žáka. Vojtěch Kracík, který studuje 2. ročník maturitního oboru aplikovaná chemie, získal prestižní ocenění v letošním ročníku soutěže TOP STUDENTI Česka.
Cílem projektu je objevovat inspirativní a úspěšné osobnosti z řad žáků základních, středních i vysokých škol. Odborná porota posuzuje přínos soutěžících nejen z hlediska působení ve školních lavicích, ale sleduje i mimoškolní přesah, osobnostní růst, sebevzdělávání nebo účast v projektech. Za Vojtou stojí mimo jiné i nezanedbatelný úspěch v krajském kola chemické olympiády a prvenství v projektu vyhlášeném Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Ocenění TOP STUDENTI Česka 2025 si žák převzal v rámci každoroční konference ČESKO budoucnosti na půdě CIIRC ČVUT Praha. V průběhu celého dne se měl možnost potkat s celou řadou velmi výrazných a úspěšných osobností z řad ředitelů institucí, vedoucích projektů a studentů jako např. Václavem Vernerem, který získává opakovaně zlatou medaili v rámci světové chemické olympiádě IChO, držitelkou „Nobelovky pro juniory“ v matematice či členkou vítězného týmu LASAR v celosvětové soutěži NASA.
Organizátoři si uvědomují pozitivní dopad žáků, kteří chtějí vytvářet nové věci pro budoucnost Česka. Svou podporou jim proto chtějí poskytnout impulz k tomu, aby ve svých oborech pokračovali a dále se rozvíjeli. Pro Vojtu bezesporu motivace do dalších let a potvrzení skutečnosti, že snaha a úsilí se vyplácí.