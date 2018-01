Tragédii na dole Nelson:128 vdov a 266 sirotků

Je středa 3. ledna 1934 před pátou hodinou a celá odpolední směna na dole Nelson je pod zemí, když se náhle ozve obrovská exploze, při které zemřelo 142 horníků. Náhlá tragédie v té době nenechala nikoho chladným, na pohřeb přijely desetitisíce lidí a ještě dnes z neštěstí, které se považuje za jedno z největších v české historii, mrazí. A právě na tříkrálovou sobotu na dole Nelson III u Oseka na Teplicku uctil památku zesnulých hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci okolních obcí a hornických spolků z české i německé strany.

„Jsem zde u památníků poněkolikáté a pokaždé to vnímám jako velmi smutnou událost, kdy si připomínáme největší tragédii, která se v Podkrušnohoří stala. Neměli bychom nikdy zapomínat na ty, kteří při hornickém povolání přišli o život. Velmi si vážím hornické tradice, která zde v Ústeckém kraji je. Jsme tím jedineční a je to něco, co jiné kraje nemají a měli bychom být hrdí, protože se jedná o nerostné bohatství, které náš region skrývá a ze kterého žije celá republika,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček při pietním aktu.

Letos je to od výbuchu na dole Nelson III v Oseku na Teplicku osmdesát čtyři let. Zahynulo zde 142 osob – 140 horníků v dole, 2 osoby v troskách na povrchu. Vyšetřování neštěstí ukázalo, že šlo o výbuch špatně uskladněného a neodklízeného uhelného prachu vznětem požárních plynů, kterému bylo možné vhodnými opatřeními zabránit. Nikdo však nebyl uznán osobně vinným. Přes čtyři roky trvaly vyprošťovací práce a poslední tělo bylo vyneseno na začátku roku 1938.