Třídíte v Mostě odpad? Odpovězte a vyhrajte!

Město Most vyhlásilo anketu na téma Jak třídíte odpad v Mostě? Na anketní otázky můžete odpovídat do konce března. Pokud se zapojíte, můžete dokonce získat cenu.

„Anketu naleznete v aplikaci Mobilní rozhlas. Anketa je platná do 31. března. Po vyhodnocení ankety bude 10 respondentů odměněno věcnými cenami,“ vyzývá občany mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Minulý měsíc spustilo město Most informační kampaň „Dycky Most! Dycky třídí“. Mostečany k třídění nabádá Zdeněk Godla, známý jako popelář Franta ze seriálu Most! Podle nového zákona o odpadech, který platí od letošního 1. ledna, mají obce a města povinnost zajistit, aby vytříděný komunální odpad tvořil v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 procent. Most je v současné době (podle dat za rok 2019) na hodnotě zhruba 40 procent.V třídění recyklovatelného odpadu na tom tedy nejsme zrovna nejlépe. Vedení města to chce změnit, a proto se rozhodlo rozjet masivní informační kampaň a další doprovodné programy