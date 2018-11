Úklid listí je na podzim prioritou

Rychlý nástup podzimu sebou přinesl také spadané listí, které pokrylo větší část Meziboří. Technické služby Meziboří se proto v současné době zaměřují na jeho úklid. „Shrabané listí je dobrý materiál do kompostu. V Meziboří je bioodpadu více než dost, a tak uvažujeme do budoucna o zřízení malé kompostárny,“ prozradil starosta města Petr Červenka. Kromě úklidu spadaného listí se technické služby zabývají úklidem města a přípravou vánoční výzdoby, která by se měla prvně rozzářit při rozsvěcení vánočního stromu 30. listopadu.