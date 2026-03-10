Ukradli kasičku s příspěvky na kočičí útulek, strážníci je ale odhalili díky kamerovému systému

Na městskou policii v Litvínově se obrátila rozrušená prodavačka z prodejny zoo na náměstí Míru, které někdo z pultu odcizil pokladničku s dobrovolnými příspěvky na pomoc útulku pro opuštěné a toulavé kočky.
Žena nedokázala zloděje popsat, věděla pouze, že šlo o dva muže. Obsluha kamerového systému zaznamenala v době, kdy ke krádeži došlo, dva muže vycházející z prodejny. Jeden z nich nesl nějaký předmět pod bundou.
Strážníkům se podařilo muže identifikovat na základě místní znalosti. Záznam z kamerového systému i identifikaci možných pachatelů následně předali Policii ČR.