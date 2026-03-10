Práce strážníků je i o každodenní malé pomoci

Strážníci městské policie každodenně v ulicích Litvínova pomáhají občanům se zdánlivými drobnostmi, zvyšují tak ale pocit bezpečí a pohody. Pomohli tak například školákovi, kterému spadly klíče do kanálu. Dítě si nevědělo rady, strážníci ale kanál otevřeli a klíče našli. Pracovníci útulku přijeli zkontrolovat uvízlou nutrii v potoce v Meziboří, aby zjistili, že zvíře je v pořádku a jen si v potoce plave. Ženě, které se porouchalo auto, pomohli její vůz odtlačit na parkovací místo tak, aby nepřekážel provozu.
Téměř každý den otevírají zabouchnuté dveře bytů, jejichž obyvatelé nemají klíče u sebe. Při hádkách mezi sousedy nebo partnery působí jako uklidňující faktor. Hádky pak většinou končí smírem bez nutnosti dalšího řešení.
Hlídky pravidelně kontrolují domy poničené požárem. Pomohly také ženě, která zapomněla v autobusu kabelku. Strážníci ji na další zastávce vyzvedli a ženě předali. Poskytli také podporu hasičům při hašení požáru srubu v lesích u Horního Jiřetína.