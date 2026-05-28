Ústecký kraj otevřel Integrované výcvikové centrum v Mostě. Pomůže pečovatelským službám i rodinám pečujícím o své blízké

Ústecký kraj slavnostně otevřel nové Integrované výcvikové centrum v Mostě. Vzniklo v rámci projektu Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, který je zaměřen na modernizaci terénních sociálních služeb, podporu domácí péče, vzdělávání pracovníků i využití nových technologií v každodenní praxi.
Nové centrum sídlí při Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, v Barvířské ulici. Sloužit bude především k praktickému nácviku péče v domácím prostředí, práci s kompenzačními a asistivními pomůckami, vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb a také k podpoře rodinných a neformálních pečujících.
Při jeho slavnostním otevření byl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, primátor Mostu Marek Hrvol, náměstkyně primátora Markéta Stará a ředitel MSSS Most Luboš Trojna.
„Pečovatelská služba je jedním ze základních pilířů sociální péče v kraji. Umožňuje lidem zůstávat co nejdéle doma, ve známém prostředí, mezi svými blízkými. Právě proto potřebujeme podporovat nejen profesionální pečovatele, ale také rodiny, které se o své blízké starají každý den. Integrovaná výcviková centra, která v rámci projektu otevřeme, jsou přesně těmi místy, kde můžeme pomáhat prakticky, srozumitelně a tam, kde je to skutečně potřeba,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.
Mostecké centrum je jedním z pěti integrovaných výcvikových center, která v rámci projektu vznikají v Ústeckém kraji. Další budou v Chomutově, Podbořanech, Jiříkově a České Kamenici. Jejich cílem je vytvořit dostupná místa, kde si pracovníci pečovatelských služeb i rodinní pečující budou moci bezpečně vyzkoušet situace, se kterými se běžně setkávají v domácí péči.
Centrum v Mostě bude vybaveno tak, aby co nejvíce připomínalo běžné domácí prostředí. Využívat se zde budou například pomůcky pro manipulaci s osobou se sníženou soběstačností, polohovací vybavení, pomůcky do koupelny a na WC, vybavení pro prevenci dekubitů nebo asistivní technologie. Díky spolupráci s Městskou správou sociálních služeb v Mostě bude možné do nácviku promítnout také praktické zkušenosti z každodenního poskytování sociálních služeb.
„Modernizace sociálních služeb neznamená jen pořízení nového softwaru nebo technologií. Znamená také to, že lidem v přímé péči dáme lepší podmínky, více jistoty a možnost si důležité postupy vyzkoušet. Technologie mají péči podporovat, nikoli nahrazovat. Cílem je méně administrativy, lepší plánování a více času na samotného člověka,“ doplnil hejtman Richard Brabec.
Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace. Jeho celkový rozpočet činí 230 milionů korun a realizace probíhá od října 2023 do září 2027. Do projektu je zapojeno 38 pečovatelských služeb v Ústeckém kraji a zprostředkovaně přibližně 500 pracovníků těchto služeb.
Významnou součástí projektu je také vývoj softwaru ePéče, který má pomoci s plánováním, evidencí úkonů, organizací práce v terénu, komunikací s rodinami klientů i s lepším využíváním dat pro řízení sociálních služeb. Partnerem projektu je Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
Projekt reaguje na dlouhodobé výzvy v sociální oblasti, zejména na stárnutí obyvatel, rostoucí potřebu podpory domácí péče, administrativní zátěž poskytovatelů služeb i potřebu efektivnějšího plánování sociálních služeb v území.