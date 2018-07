Ústecký kraj se dohodl s dopravcem

Při jednání v úterý 24. července mezi Ústeckým krajem a společností BusLine a.s. bylo dohodnuto, že tato společnost bude nadále pokračovat v zajišťování dopravy do doby, než její linky převezme krajská organizace – Dopravní společnost Ústeckého kraje. Nyní musí intenzivně probíhat jednání o převzetí zaměstnanců a zabezpečení vozidel, se kterými bude krajská společnost jezdit do doby, než dokončí veřejnou zakázku na pořízení vlastních autobusů.

Obě strany věří, že jednání budou probíhat úspěšně ve prospěch zachování plynulého provozu autobusové dopravy v systému Dopravy Ústeckého kraje.