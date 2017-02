Ústecký kraj zná jméno Podnikatele roku 2016

Titul EY Podnikatel roku 2016 Ústeckého kraje získal Hynek Sagan, majitel a jednatel společnosti ARMEX Oil, s.r.o.

Společnost EY s podporou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka vyhlásila vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2016 Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji byl regionální vítěz vyhlášen podruhé. První krajský titul v historii Ústeckého kraje si odnesl za rok 2011 Martin Hausenblas ze společnosti ADLER Czech. „Získat titul EY Podnikatel roku 2016 Ústeckého kraje je pro mne velkou ctí i proto, že soutěž EY Podnikatel roku je prestižní událostí nejen v České republice, ale i na celosvětové úrovni. Ocenění si ale z mého pohledu zaslouží každý podnikatel, který se každodenně a dlouhodobě věnuje podnikání a úspěšně buduje svoji společnost,“ sdělil své první dojmy vítěz Hynek Sagan.

EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold výjimečným osobnostem. Jejím cílem je ukázat veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž EY Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se jako jediná světově uznávaná soutěž svého druhu pravidelně vyhlašuje téměř v 60 zemích na šesti kontinentech. Podrobnější informace naleznete na www.podnikatelroku.cz

„Letošní vítěz Hynek Sagan patří mezi podnikatele, kteří mají smělé plány, umí je uvést do života, prosadit se v silné konkurenci, motivovat lidi kolem sebe a dát jim práci. Jeho firma je předním zaměstnavatelem v regionu a významně se podílí na jeho rozvoji. Klíčové jsou pro něj odvaha, poctivost, čestnost. Klade důraz na rodinné hodnoty a do budoucna by rád řízení firmy předal svým dětem. Těší nás, že i letos soutěž EY Podnikatel roku pomáhá představit jedinečné podnikatelské příběhy, které mohou být příkladem a motivací pro ostatní,“ řekla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy.

„Obdivuji každého podnikatele, který se rozhodl vsadit sám na sebe a svoji píli. Dlouhodobě se snažíme každý takový nový nápad podporovat. Proto již druhým rokem nabízíme dotace pro začínající podnikatele. Uvědomujeme si, jak těžké je sehnat finance do začátků. Sami si našli zaměstnání, a pomáhají tak místnímu trhu práce. Na druhé straně se snažíme pomáhat i firmám, které se na nás stále častěji obracejí s tím, že na volná pracovní místa nemají uchazeče. Toto téma se snažíme řešit i s vládou, protože je podle nás nutné změnit systém vyplácení sociálních dávek, který by donutil nezaměstnané jít do práce,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.