Děťátko jen pro jednu mámu

Se svou manželkou Mirkou měl dvě dospělé děti. Společně vychovali kluka a holku, prošli si útrapami v době, kdy jim druhý syn zemřel po vážné a dlouhé nemoci. Jejich vztah ale rodinná tragédie ještě utužila. Když obě děti dostudovaly a odešly z domova, rozhodli se postavit si dům. V práci získal vyšší post a s ním také větší plat. Nejednou se měli s Mirkou více než dobře. Užívali si klidných bezproblémových let. Občas si vzpomněli na chlapečka, kterého před časem ztratili. Zdálo se mu, že Mirku už všechno přebolelo stejně jako jeho. Oba dva v práci povýšili. Teď, když už byly děti zajištěné, mohli se své kariéře více věnovat. Byl spokojený. A myslel si, že je spokojená i jeho žena. Pravidelně chodil sportovat, udržoval se v kondici. Mirka zatím zvelebovala jejich zahradu. Na tenisu si všiml mladé ženy, která většinou končila svou hru před tím, než s kolegou z práce nastoupili na kurty. Usadila se vždy se sklenicí tak, aby na něj dobře viděla. Dělalo mu dobře, že se mladé ženě zjevně líbí jeho hra a ten pocit ho nutil ke stále lepším výkonům. Jednou si po hře k ženě přisedl. Jmenovala se Jitka, byla mladá a hezká a jak si po půlhodince povídání uvědomil, také zábavná. Domluvili si společnou hru na další týden. Pak už se s Jitkou scházel na kurtu pravidelně. Bavilo ho, že má Jitka mladistvý přístup ke hře, a tak trochu naivní názory. Byla pro něj příjemným osvěžením. Když v klubu vyhlásili tenisový turnaj dvojic, s Jitkou se přihlásili. Turnaj se konal celou sobotu. Mirka odjela s kamarádkou na víkend na wellness, jen mu popřála, ať se mu daří. S Jitkou turnaj vyhráli. Dlouho do noci slavili. Z klubu odcházeli až před půlnocí. Byl to skvělý den. Jitka se k němu přitiskla. Najednou měl hroznou chuť Jitky se dotýkat. Skončili spolu u ní v bytě. Už ráno věděl, že udělal chybu. S Jitkou už se nechtěl stýkat. Přišel tak o příjemnou partnerku na tenis. Nechtěl ale, aby si Jitka dělala ze společné noci nějaké naděje na další vztah. Její mladé tělo a sexuální žár ho ohromně lákal, nechtěl ale dál ubližovat své ženě. Myslel na to, co už si v životě prožila. Přestal chodit do tenisového klubu. Vnímal to jako trest. Před Mirkou se styděl. Nevěděl, jak se jí podívat do očí. Jitka mohla být jeho dcera. Cítil se trapně. Chtěl jí všechno říct, ale nakonec se rozhodl, že ji nebude trápit. Po čase pustil Jitku z hlavy. Místo tenisu začali s Mirkou jezdit na kolech. Po půl roce se Jitka ozvala. Zavolala mu do práce. Chtěla s ním mluvit. Dohodl se s ní na rychlé kávě během polední přestávky. Seděl v kavárně kousek od firmy, když se Jitka objevila ve dveřích. Strnule se díval na její postavu. Těhotenství na ní už bylo značně patrné. Usadila se v klidu ke stolku, objednala si pití. Pak mu oznámila, že s ním čeká dítě. Už je pozdě na každé jiné řešení. Dítě se narodí a on je otec. Jitce těhotenství ohromně slušelo. Byla jako symbol plodnosti. Mladá krásná svěží žena. Řekl jí, že si musí vše promyslet. Zavolá jí, až bude mít pro ni nějaký návrh. Ten den už nemohl pracovat. Myslel na Jitku a na jejich dítě. Na jednu stranu by si přál být s Jitkou, na druhou stranu si neuměl představit, že by opustil Mirku. Nakonec se rozhodl, že se své ženě svěří. Večer s Mirkou všechno probrali. Vyprávěl jí o Jitce, ujistil ji, že ta noc byl jen úlet, který se už nikdy nebude opakovat. Je tu ale to dítě, o které se musí postarat. Když nic jiného, musí mladou matku finančně podporovat. Také Mirka si vzala čas na rozmyšlení. Bál se, že od něj bude chtít odejít. Mirka ho ale překvapila. Stále myslela na jejich zemřelého chlapečka. Nic si nepřála víc, než opět moci vychovávat malé dítě. Zacelit tu trhlinu ve své duši. Bylo jí jedno, jestli bude dál spát s tou mladou ženou. Chce jen a jen, aby se mohla podílet na výchově jeho dítěte. Bylo to řešení, jaké nečekal, ale jaké mu vyhovovalo. Hned druhý den zavolal Jitce. Řekl jí, že se se svou ženou chtějí na výchově dítěte podílet. Budou se o něj spolu s Jitkou starat a samozřejmě mu zajistí dobrou životní úroveň. To ale nebylo přesně to, co si mladá žena představovala. Myslela si, že se její milenec zbaví staré manželky a vezme si ji. Už se viděla v jeho domě. Nechtěla, aby se nějaká jiná ženská starala o jejich dítě. Rozhodla se ale, že bude vše řešit, až se dítě narodí. Po porodu oznámila otci svého dítěte, že si nepřeje, aby se jejich syn stýkal s jeho ženou. Může ho vídat, ale bude chodit k ní. Syna nikam odnášet nebude. S Mirkou se pustili do právní bitvy. Zaplatil drahé právníky. Chtěl mít stejná práva jako Jitka. Mirka dokonce navrhovala střídavou péči. Chtěla mít dítě u sebe doma alespoň z poloviny. Trvalo to dlouho, ale vyhráli. Jen co chlapeček odrostl plenkám, měl žít týden u své matky a týden u otce. Mirka byla nadšená. Pro Jitku to znamenalo pohromu. Nejen, že nedosáhla rozvodu, ale navíc přišla o výživné pro dítě. Nesnášela pocit, když si v neděli večer pro jejího chlapečka jeho otec přijel. Ta stará megera, která za všechno mohla, seděla v autě a čekala, až si bude moci přisvojit na celý týden její dítě. Nenáviděla ji. Měla touhu ublížit té ženské co nejvíc. Zranit. Zabít. Zničit. V neděli, po týdnu trápení, si pro dítě přijela. Viděla rozzářenou tvář té ženy a pochopila, že takhle dál žít nemůže. Musí smazat ten úsměv z její tváře. Odstěhuje se i se synem k příbuzným do zahraničí. Dítě jim už nikdy nedá. Ještě ten večer začala balit. Ráno se chystala na cestu. Pak ji napadlo, že dá svému milenci poslední šanci. Viděla, jak žádostivě se na ni dívá. Byla si jistá, že ji stále chce. Zavolala ho, aby k ní přijel. Pak mu vše řekla. Odváží jejich syna do zahraničí. Už ho nikdy neuvidí ani on, ani jeho žena. Může ale vše vyřešit. Může se rozvést a být s nimi. Ať Mirce nechá dům, začnou spolu znovu. Nechápal ji. Řekl, že je to únos. Chtěl dítě odnést, aby jí zabránil v jeho odvozu. Začali se strkat na schodech, přetahovali se o dítě jako o kus věci. Nakonec synka sevřel pevně v náručí a chtěl odejít. Nedokázala prohrát. Prudce do něj strčila, a i s dítětem ho ze schodů srazila. Do nemocnice za ním Mirka nepřišla ani jednou. Když se mu všechny zlomeniny zahojily, čekal na něj prázdný dům. Mirka se odstěhovala a požádala o rozvod. Jitka díky duševní nepříčetnosti neskončila ve vězení, ale v léčebně. Chlapečka, který měl smazat vzpomínku na prvního mrtvého syna, při pádu ze schodů zabil.