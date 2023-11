Uzavření tunelů na dálnici D8

Dopravní informace k částečné uzavírce dálnice D8 za účelem pravidelné údržby a servisu tunelů Prackovice (km 58,2–58,5) a Radejčín (km 58,8-59,4).

Dne 6. 11. 2023 od 00:20 hodin do 7. 11. 2023 do 24:00 hodin – uzavření pravých tubusů obou tunelů.

Dne 8. 11. 2023 od 00:20 hodin do 9. 11. 2023 do 23:40 hodin – uzavření levých tubusů obou tunelů.

K úplné uzavírce obou tunelů za účelem realizace a odstranění přechodné úpravy provozu dojde v následujících termínech a časech:

Dne 6. 11. 2023 v čase 00:00 – 00:20 hodin.

Dne 8. 11. 2023 v čase 00:00 – 00:20 hodin.

Dne 9. 11. 2023 v časovém rozmezí od 18:00 do 24:00 hodin, a to v uvedené době pouze jednou a maximálně na dobu 20 minut.