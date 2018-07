V batohu měl odcizené kávy

Na kafíčku si zřejmě hodlal pochutnat muž ve věku 26 let z Litvínova. Zamířil pro něj do jednoho litvínovského supermarketu. Vzal hned tři balení, místo do košíku je ještě v obchodě ukryl do svého batohu a poté prošel pokladnou, aniž by zaplatil. Jeho počínání neuniklo pozornosti pracovníka ostrahy, který muže zadržel. Policie si zákazníka převzala a zjistila, že za krádeže byl již odsouzen v minulosti. Ve zkráceném řízení mu muži zákona sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který může být potrestán až tříletým trestem odnětí svobody.