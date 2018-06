V kanceláři primátora Mostu přijali talentovaného houslistu Milana Al Ashaba

Primátor Mostu Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta Stará přijali na mosteckém magistrátu mosteckého houslistu Milana Al Ashhaba, který se letos na jaře zúčastnil v New Yorku finále prestižní soutěže New York Concert Artist and Associates, kde získal první místo.

Milan Al Ashhab je mimořádně talentovaný houslista, na kterého může být město Most právem pyšné. Od sedmi let navštěvoval totiž mosteckou Základní uměleckou školu F.L. Gasmanna, kde pod vedením paní profesorky Květy Hasilové studoval hru na housle. Talent mladého houslisty podporovala také mostecká Nadace student. Na mostecký magistrát Milan dorazil právě v doprovodu své učitelky Květy Hasilové. „Setkání s Milanem Al Ashhabem a paní profesorkou bylo velmi příjemné. Milan je velmi skromný a milý mladý muž. Vyprávěl o soutěži v New Yorku a o hudbě, která zaplňuje celý jeho život. Prozradil, že doma nemá ani televizi a nekamarádí se ani s počítačem. Jediná komunikační technika, kterou používá je telefon, na kterém vedle telefonování hraje šachy,“ sdělila náměstkyně Markéta Stará.

Primátor s náměstkyní předali Milanovi jako poděkování za mimořádnou reprezentaci města Čestné uznání města Mostu, dort s vyobrazením houslí a a drobné dárky. Večer se pak Milan vystoupil v ZUŠ Gasmanna, kde proběhla také beseda s diváky. V srpnu odjíždí mlaýd houslista koncertovat do New Yorku a mosteckému publiku se představí ještě letos napodzim. Milan Al Ashhab je rovněž nominován na Cenu města Mostu.

Na úvodní fotografii zleva: Markéta Stará, Milan Al Ashhab, Květa Hasilová a Jan Paparega. (foto zdroj: MmM)