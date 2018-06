Zájemci do volebních komisí se mohou hlásit

Informační centrum pro volby zahájilo svoji činnost. Občané jej najdou v prvním patře magistrátu v kanceláři číslo 116, úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin (v úterý 31. července, kdy je poslední den pro podání kandidátních listin, do 16 hodin. Centrum pro volby lze kontaktovat též mailem na adrese volby@mesto-most.cz nebo telefonním čísle 476 448 336.

Veškeré potřebné informace týkající se voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, najdou lidé na webových stránkách města Mostu.

Informace pro zájemce o činnost v okrskové volební komisi

Už nyní se mohou úřadu hlásit lidé, kteří mají zájem pracovat v okrskových volebních komisích (OVK). Přihlásit se mohou jedině písemně – vyplněním závazné přihlášky k členství v OVK a to v termínu do 31. srpna 2018. Formulář přihlášky najdou občané na webových stránkách města nebo si jej mohou vyzvednout před kanceláří č. 116 v prvním patře magistrátu. Vyplněnou přihlášku poté mohou odeslat na úřad mailem ( volby@mesto-most.cz ), ověřený podpis tu není potřeba, poslat poštou na adresu magistrátu nebo osobně odevzdat v podatelně magistrátu nebo v kanceláři č. 116.

První zasedání OVK se uskuteční ve středu 12. září 2018, občané, kteří budou zařazeni do OVK budou o této skutečnosti úřadem informováni písemně nebo telefonicky v rozmezí od 6. do 11. září. Členové OVK mají povinnost se zasedání zúčastnit. Odměna za funkci člena OVK činí 1 300 Kč pro člena, 1 600 Kč pro předsedu. Pokud se člen některého z jednání OVK nezúčastní, magistrát mu uvedenou odměnu pokrátí.