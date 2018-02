V Litvínově přibývá dětí svěřených do péče jiným lidem než rodičům

V Litvínově ubývá dětí, kterým byl nařízen soudní dohled. Naopak se zvýšil počet dětí, které byly svěřeny do výchovy. Vyplývá to ze statistiky práce odboru sociálních věcí a školství.

V roce 2017 pracoval odbor sociálních věcí v Litvínově s 1 253 případy. Ze statistiky vyplývá, že se snížil počet dětí, kterým byl nově nařízen soudní dohled, nebo ústavní výchova, zvýšil se počet svěřených dětí do výchovy jiné fyzické osoby. Sledovalo se 56 pěstounských rodin a celkem 66 dětí svěřených do pěstounské péče. Do péče budoucích osvojitelů bylo svěřeno 8 dětí. „Město má ze zákona zřízenou osmičlennou komisi sociálně právní ochrany dětí, která pravidelně řeší problematiku konkrétních dětí s různými výchovnými a jinými problémy. Pořádá případové konference, podílí se na koordinaci sociálně právní ochrany dětí ve spádových obcích a přispívá svými podněty ke zpracování Akčního plánu prevence kriminality pro příslušný rok,“ uvedla místostarostka města Erika Sedláčková, která má sociální odbor v gesci.

V Litvínově se zvýšil počet sociálních pracovníků. „Od 1. ledna 2017 je realizován projekt ‚Profesionalizace sociální práce v Litvínově‘, na jehož základě došlo k navýšení zaměstnanců oddělení sociální práce o koordinátora sociální podpory a terénního sociálního pracovníka. V rámci oddělení vykonávají sociální práci 4 sociální pracovníci a 2 pilotní pracovníci, dále 2 pracovníci, kteří zajišťují agendu veřejného opatrovnictví a 2 terénní pracovníci, kteří působí na ubytovně UNO,“ doplnila místostarostka.

V oblasti sociálního poradenství oddělení pracovalo při přímé sociální práci se 712 klienty. V roce 2017 bylo podáno ke komisi prostupného bydlení celkem 55 žádostí, z toho bylo přiděleno 10 bytů společností CPI BYTY. Další sociální služby poskytuje město prostřednictvím své organizační složky První krok Litvínov, která působí v Janově. Poskytuje bezplatně terénní službu pro jednotlivce a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.