V LITVÍNOVĚ SE POBĚŽÍ RUN UP KOLDŮM ANEB ZÁVOD DO SCHODŮ

V Litvínově se 23. září od 9 hodin poběží druhý ročník běhu do schodů na Koldomu. Poběží se z -1 do 11 patra bez výtahu a bez držení se zábradlí. Běh se bude konat v Novém křídle Kolektivního domu 1581. Zúčastnit se mohou děti a dospělí . Budou tři kategorie: 3-6 let -> 2 patra ( DĚTI ) 6-99 let -> 12 pater ( MUŽI ) 6-99 let -> 12 pater ( ŽENY ) Pro účastníky závodu bude připravené pohoštění a pro výherce super ceny. Přihlas celou rodinu i s babičkou a dědou. Můžete se zúčastnit, nebo přijít jen fandit. Zažijte super dopoledne plné zábavy. Registrace je nutná do 17.9. na runupkoldum@seznam.cz Startovné 30,- Kč