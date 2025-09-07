V litvínovské rafinérii nacvičovali zásah při požáru ropného tanku

V litvínovské rafinérii se uskutečnilo plánované havarijní cvičení. Během něj byl simulován požár ropného zásobníku. Cílem cvičení bylo prověřit účinnost požární techniky Hasičského záchranného sboru podniku, vnitřního havarijního plánu skupiny ORLEN Unipetrol a připravenost zaměstnanců i podnikových hasičů.
Simulovaný požár skladovacího tanku ropy byl nahlášen krátce po deváté hodině ranní. Na místo okamžitě vyrazila jednotka podnikových hasičů, která provedla přípravu mobilní požární techniky pro velkoobjemové hašení a požár během necelé hodiny zlikvidovala. Během zásahu proběhla také řízená evakuace zhruba dvou desítek zaměstnanců.
„Havarijní cvičení je součástí pravidelného prověřování krizové připravenosti a bezpečnostních postupů společnosti. Toto havarijní cvičení mělo za úkol prověřit právě naši připravenost, soulad s provozními předpisy, vnitřním havarijním plánem a platnou legislativou. Tentokrát byl simulován požár na jednom ze skladovacích tanků ropy. Cvičení bylo také záměrně realizováno během prázdninového období, aby se prověřily tyto postupy i v rámci nepřítomnosti standardních členů krizového řízení,“ popisuje průběh havarijního cvičení Milan Brejchal, člen představenstva společnosti ORLEN Unipetrol a dodává: „S ohledem na charakter nacvičované události bylo nutné vyhlásit druhý stupeň havárie a zajistit evakuaci pracovníků ze zasažených bloků.“
Podnikoví hasiči se zaměřili na praktický nácvik zásahu při požáru hořlavé látky ve velkoobjemové skladovací nádrži. Trénovali nasazení mobilní požární techniky, dálkovou dopravu vody, organizaci radiového spojení a spolupráci s provozními zaměstnanci. „Naši hasiči si během zásahu ověřili schopnost rychlé reakce, efektivní komunikace a koordinace s ostatními složkami. Cvičení nám umožnilo prověřit dobu nasazení vybrané požární techniky pro velkoobjemové hašení a její technické parametry“, doplnil Petr Králert, velitel Hasičského záchranného sboru společnosti ORLEN Unipetrol.
Havarijní cvičení se v litvínovské rafinérii koná pravidelně a přináší všem zúčastněným zaměstnancům cenné poznatky pro zlepšování bezpečnostních postupů, nebo doplnění potřebné požární techniky. Skupina ORLEN Unipetrol tímto potvrzuje svůj závazek k bezpečnosti, ochraně zdraví zaměstnanců a odpovědnému provozu svých zařízení. Jako jediný tuzemský zpracovatel ropy spadá ORLEN Unipetrol do kritické infrastruktury státu, a zákon mu proto ukládá povinnost prověřit havarijní plán minimálně jednou za tři roky. Společnost však jde nad rámec zákonných požadavků a taktická havarijní cvičení v litvínovské i kralupské rafinérii uskutečňuje pravidelně každý rok.