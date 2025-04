V Masarykově nemocnici operovali dětskou pacientku s využitím technologie 3D tisku a VR brýlí

Na Ortopedické klinice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem odoperovali dvanáctileté pacientce deformovanou loketní kost s využitím technologie 3D tisku a virtuální reality v předoperačním plánování. Příprava proběhla v kooperaci s izraelským partnerem, hlavním světovým lídrem v oblasti nejnovějších medicínských technologií. Spolupráce Krajské zdravotní a izraelského centra bude nadále pokračovat.

Pacientkou byla dívka s deformitou předloktí a porušenou hybností loketního kloubu po dřívější zlomenině. Součástí předoperační přípravy bylo zhotovení 3D modelů kosti, tvorba modelu pro virtuální realitu a konstrukce pro pacientku specifického instrumentária k provedení operace. Díky těmto technologiím byla operace naplánována a provedena s největší přesností. Výkon proběhl ve spolupráci a za podpory Levin Center of Surgical Innovation & 3D Printing, Tel Aviv Sourasky Medical Center – Ichilov, Izrael, které je hlavním světovým pracovištěm v oblasti použití 3D tisku a nejnovějších technologií v medicíně.

„V rámci předoperační přípravy můžeme na našem pracovišti již rutinně operovanou kost vytisknout na 3D tiskárně a deformitu si předem osahat. Díky spolupráci s izraelským pracovištěm jsme se dneškem posunuli o další technologický stupeň. V letošním roce jsem zde absolvoval dva studijní pobyty a v rámci naší další spolupráce jsme společně již zahájili a rozplánovali nějaké projekty. Jedním z nich byla tvorba přesné šablony pro naši pacientku, podle které jsme během operace kost srovnali ve všech rovinách tak, aby byl loket znovu plně funkční. Bonusem v předoperační přípravě bylo využití virtuální reality, díky které jsme si s kolegy předem celý zákrok mohli vyzkoušet nanečisto. Zapojením těchto technologií do klinické praxe se dostáváme do pomyslné první ligy ortopedických pracovišť aplikujících do své práce inovace a přinášíme tyto možnosti pacientům našeho kraje. Za to jsem velmi rád a děkuji za podporu jak vedení Krajské zdravotní, tak izraelským tutorům“ vysvětluje Tomáš Novotný, přednosta Ortopedické kliniky v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, který operaci provedl.

Výhodou tohoto moderního chirurgického postupu je zkrácení doby operace, zmenšení rozsahu operačního pole a nižší krevní ztráty. Prokazatelně tak lze dosáhnout lepších výsledků a kratší rekonvalescence. Izraelská strana zhotovila podpůrné 3D tisky pro ústeckou Masarykovu nemocnici bezplatně a její participace na operaci je základem pro další spolupráci ve výzkumu a implementaci nejnovějších technologií v České republice, a to také za podpory Velvyslanectví České republiky v Izraeli.