V Mostě se začal bourat dům číslo 31

V Mostě začalo bourání bloku 31. Dům bude zdemolován do úrovně jednoho metru pod terén, suterénní prostory budou zasypány a celý prostor bude následně upraven zeminou a zatravněn. „Blok 31 byl ve velmi špatném stavu. Pochopitelně jsme zvažovali různé možnosti. Nakonec se město rozhodlo pro demolici místo například prodeje,“ sdělil primátor Jan Paparega. „Naše rozhodnutí bylo vedeno snahou ochránit stávající obyvatele této lokality, neboť v případě, že by město objekt prodalo soukromému vlastníkovi, ztratilo by kontrolu nad jeho pozdějším využitím,“ podotkl dále primátor.

Demolice přijde na 6,5 milionu korun. Státní dotace by měla činit přes pět milionů korun.