V Mostě vyšetřuje Policie ČR údajné nehospodárné nakládání s veřejným majetkem

Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality v Mostě, požádalo město Most o spolupráci při šetření ve věci trestního oznámení na zastupitele města Most pro údajné nehospodárné nakládání s veřejným majetkem. Podle policistů jde o prodej městského majetku pod cenou a bez výběrového řízení . „Jedná se například o prodej jeslí a mateřské školy v ulici K. H. Borovského, pozemku pro výstavbu rodinných domů na Benediktu, bývalého klubu důchodců či směny bývalé budovy Centra volného času ve středu města za fotbalové hřiště v Čepirozích. Prodej všech těchto šetřených záležitostí proběhl v době předchozích vedení města Most. Současné vedení města přislíbilo Policii České republiky při vyšetřování veškerou součinnost,“ uvedl mluvčí mosteckého magistrátu Petr Baráňák.

„Kriminalistům poskytneme veškeré podklady, kterými magistrát disponuje – od zápisů jednání zastupitelstva až po dokumenty z odboru městského majetku,“ uvedl primátor Mostu Jan Paparega. Za Magistrát města Mostu byl jako osoba oprávněná k jednání s Policií české republiky stanoven vedoucí odboru městského majetku František Svoboda.